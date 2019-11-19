Маньяк искалечил 6 женщин: показали фоторобот нападавшего

С 7 по 15 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошло 6 нападений на женщин.

Неизвестный мужчина бил по лицу незнакомых ему женщин. В ходе опроса потерпевших удалось установить приметы нападавшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Работники полиции составили фоторобот возможного подозреваемого и просят всех, кто узнал мужчину, сообщить в полицию по спецлинии "102".

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре неизвестный нападает на женщин

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По описанию потерпевших, нападавший - это мужчина в возрасте примерно 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения. Лицо без бороды и усов, европейского типа, худощавое с впалыми щеками и широкими скулами. Волосы темно-русые, грязные и длинные.

Был одет в куртку черного или темно-синего цвета, спортивные штаны или светло-голубые джинсы.

Работники Киевского отделения полиции задержали 22-летнего парня, который в течение месяца в Виннице колол женщин иглой. Правонарушитель признался, что делал это ради развлечения.