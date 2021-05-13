Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать

В Одессе ночью прохожий обнаружил на улице ребенка, который сидел возле пьяной матери. Обеих отвезли в райотдел. Женщина пришла в себя, но на контакт не идет - только ругается и бросается с кулаками. Фото: facebook.com/julia.nikandrova.7

13 мая около 02:00 в Одессе на улице нашли мальчика лет пяти - шести, сидевшего возле пьяной матери. Прохожий вызвал полицию. Обоих забрали в райотдел. Туда же вызвали работника Приморского теротдела службы по делам детей.

Когда женщина начала приходить в себя - бросалась с кулаками на полицейских, рассказала в Facebook начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

"Женщина вела себя агрессивно, бросалась с кулаками на сотрудников полиции, оскорбляла и угрожала. При этом ни одного документа, удостоверяющего личность, у нее не было", - рассказала Никандрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2-летняя девочка погибла, пока пьяная мать спала

Ребенка госпитализировали. Состояние здоровья мальчика удовлетворительное.

"В разговоре с моим сотрудником мальчик сказал, что не ел сутки. Как часто такое бывает - неизвестно. На контакт женщина не идет. Сплошная агрессия и угрозы. Будем разбираться", - добавила руководитель службы.

Она также выразила благодарность прохожему, который вызвал ночью полицию.

В Виннице пьяная мать забыла 6-летнего сына на троллейбусной остановке. Женщина пошла домой и только через несколько часов вспомнила о ребенке. Она самостоятельно отправилась на поиски, но найти мальчика не удалось.