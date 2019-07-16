Люди зависли в воздухе на популярном курорте

Авария на аттракционе в Кирилловке. ФОТО: УНИАН

В курортной Кирилловке Запорожской области отдыхающим пришлось около часа провисеть на огромной высоте из-за поломки аттракциона "Цепочка".

По словам очевидцев, люди кричали и нервничали. Одна из застрявших на аттракционе рассказала, что было очень страшно, потому что был сильный ветер, их раскачивало, передает УНИАН.

"Матери кричали и истерили, а ГСЧС ответила, что такой вышки у них нет. В итоге людей кое-как спустили", - говорят отдыхающие.

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На одесском пляже в районе Лузановка прошелся смерч. Он отбросил водные аттракционы, пляжную мебель и вещи отдыхающих в море.