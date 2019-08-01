Люди вылезали из окон: появилось видео момента столкновения легковушки и маршрутки

Появилось видео на перекрестке ул. Вернадского и ул. Яворницкого в Днепре. Там иномарка Hyundai влетела в маршрутку №157, от чего последняя перевернулась.

Водителя иномарки с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

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11 пострадавших пассажиров маршрутки также госпитализированы.

Авария произошла 1 августа около 7:00. Предварительно известно, что до этого Hyundai неоднократно нарушил правила дорожного движения. Возможно, был пьян, уходил от погони полиции и не реагировал на многократные требования остановиться. На перекрестке Яворницкого и Вернадского он в очередной раз проигнорировал требования знака, чем и спровоцировал аварию.