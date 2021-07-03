Люди выбегали из горящего автомобиля: в Днепре ночью произошла жуткая авария

BMW вспыхнул после аварии. Спасатели тушили пожар. Фото: ДСНС

Сегодня ночью в Днепре столкнулись два автомобиля.

После инцидента одно из авто загорелось, сообщает ДСНС Украины.

Столкнулись BMW с пятью людьми в салоне и Toyota, в которой ехали женщина и мужчина. 30-летняя водитель Toyota погибла на месте, пассажир авто в больнице.

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BMW вспыхнул после аварии. Спасатели тушили пожар. Люди, которые ехали в авто, успели выбежать из горящего транспорта. Сейчас они в больнице.

Следователи, которие работали на месте аварии, устанавливают ее причины.

По одной из версий очевидцев, Toyota поворачивала на дороге, когда в авто врезался BMW. От удара первый автомобиль несколько раз развернуло, оно протаранило столб и остановку, а потом вылетело на дорогу. BMW перевернулся на бок и врезался в столб и загорелся.

В селе Рясное-Русское во Львовской области погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Кроме него в салоне были его отец и владелец авто. Оба пьяные. Авария произошла 1 июля около полуночи.