Люди умоляли о помощи и прыгали из окон: новые подробности и видео пожара в одесской гостинице

Фото: t.me/dsns_telegram

Во время пожара в одесской гостинице "Сан Сити" на ул. Посмитного, 10/12 погибли 2 человека.

Еще 2 пострадали, они в больнице, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В отеле жили много иностранцев. Когда загорелось, люди из комнат умоляли о спасении. Некоторые выпрыгивали из окон, некоторым повезло - их вывели на улицу раньше, сообщает Telegram канал Одесса INFO.

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Один из постояльцев рассказал, как видел девушек, которые выпрыгивают из окон отеля. Также он отметил, что лежал и слышал через стенку треск проводки.

Здание на один подъезд, 36 квартир. Огонь распространился на третьем этаже и крыше. В общем - 1,2 тыс. кв м, по данным спасателей.

Предварительной причиной ЧП называют возгорание проводки.

Пожар в гостинице в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного, 10/12 произошел 17 января в 20:30. В 22:05 огонь был локализован и в 23:51 ликвидирован.