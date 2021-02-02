Люди страдают от вони: что происходит на пепелище "Эпицентра"

В Первомайске подожгли "Эпицентр" днем ​​2 февраля. Поджигателя задержали. Фото: mk.dsns.gov.ua

Со сгоревшего "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области до сих пор дымит. В районе вблизи места, где произошло масштабное возгорание, трудно дышать.

Особенно страдают жители соседних с торговым центром многоэтажек, сообщает ТСН.

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Ситуация под контролем, по словам спасателей. Уже ликвидированы очаги пожаров. Проводится разбор конструкций и проливание отдельных очагов.

Кроме того, спасатели будут оставаться на месте пожаров ночью, чтобы не было повторного возгорания определенных строительных материалов.

Поджигателем "Эпицентра" оказался уроженец Первомайска 37-летний Николай Регушевский, по информации местного издания. И Накануне нападения он записал видеообращение, которое выложил в сеть. Там говорил, что он ангел смерти.