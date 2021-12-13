Люди разлетались, как кегли: пострадавшая от наезда 16-летнего водителя рассказала подробности ДТП

В Луцке 16-летний водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. Искалечил пятерых взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: vl.npu.gov.ua

16-летний Дмитрий Рудюк, который за рулем автомобиля Renault Megane сбил шесть человек на переходе в Луцке, даже не тормозил.

Люди из-под колес разлетались, как кегли, рассказала Gazeta.ua одна из пострадавших в ДТП Виктория Анищук.

"Перед мной пролетела женщина. Это все, что я успела увидеть. Ведь в тот же миг сама оказалась под колесами. Дальше помню только страшный крик ребенка. Он всю жизнь у меня в ушах будет стоять", - говорит женщина.

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Автомобиль Renault Megane принадлежит отчиму Дмитрию, который сейчас находится за границей. Ключи от автомобиля он взял без разрешения матери. И не сообщил, что будет ездить по городу, говорит Ольга Бузулук из отдела коммуникации областной полиции.

"Парень сначала говорил, что в авто отказали тормоза. Потом еще какие истории придумывал. Все обстоятельства аварии устанавливает следствие. Назначены экспертизы", - рассказала Бузулук.

Парень за рулем был трезв, по предварительным данным. Для более детального анализа у него отобрали образцы крови.

Авария произошла 12 декабря в 14:30 по просп. Соборности. Убегая от экипажа патрульных, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей. После этого влетел в дерево и дорожный знак на перекрестке с ул. Черновола. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех задержали. В результате столкновения больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Также травмы получила 27-летняя предпринимательница, у нее ушиб ноги. 36-летняя доцент кафедры правоведения ЛНТУ имеет повреждение голени, 41-летняя воспитательница – перелом костей стопы. Все они после осмотра медиками и оказания помощи лечатся амбулаторно. Водитель телесных повреждений не получил.