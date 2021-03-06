"Люди кричали и звали на помощь" - что рассказали пострадавшие в ДТП в Польше украинцы

Смертельное ДТП в Польше, в которое попал автобус с украинцами, была настоящим адом.

Раненые звали на помощь, рассказывают очевидцы трагедии.

Фото: Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek

"Ад адский. Люди кричали, звали на помощь. Нам нечем было им помочь", - вспоминает один из пассажиров, передает TVN 24.

Другой добавляет, что полиция и медики прибыли очень быстро.

"Автобус очень быстро упал на правую сторону, разбитое стекло. Я помню, как люди кричали, а потом я лежал на земле. Медики и полиция прибыли очень быстро", - говорит пострадавший, который находится в больнице.

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Также уточнили информацию о погибших. Их не 6, а 5 Эту информацию озвучили после проверки данных из больниц, рассказал пресс-секретар Подкарпатского воеводства Михал Мельничук. Он также отметил, что это количество может возрасти, ведь несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии. Пострадали 41 человек. Некоторые из них попал в больницы чуть позже, ведь сначала, находясь в шоке, не испытывали никаких травм.

Сейчас в больнице остается 29 человек, из них 14 тяжелом состоянии.

Воевода Прикарпатья Ева Лениарт сообщила, что налажена связь с консульскими службами Украины, также прибыл консул из Люблина. По ее словам, люди, которые попали в ДТП, сейчас находятся в общежитии в Ярославе, они обеспечены горячей пищей и напитками, за ними наблюдают психологи.

Авария произошла около 23.50 5 марта возле города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Сначала сообщалось, что погибли 6 человек. 35 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами.