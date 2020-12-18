Люди были отрезаны пламенем: фото и видео масштабного пожара в торговом центре

Фото: km.dsns.gov.ua

Пожар в торговом центре "Рико" на ул. Мира в Хмельницком произошел в 12:07. Загорелось на 4-м этаже в общем коридоре здания.

На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара достигла 152 кв.м, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве горел психоневрологический диспансер: пациентов нашли под кроватями

"Существовала угроза для жизни и здоровья посетителей и работников. С помощью выдвижных лестниц и по ступенькам спасли из отрезанных огнем помещений шесть человек и 23 - эвакуированы. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и предотвратить распространение огня на многочисленные офисные помещения торгового центра", - рассказали спасатели.

Пожар ликвидировали в 12:44. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Пожар в торговом центре "Рико" вспыхнул 18 декабря. Очевидцы утверждают, что машины спасателей долго не могли подъехать к месту происшествия через большое количество тротуаров возле ТЦ.