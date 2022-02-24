Людей из городов возле линии разграничения эвакуируют по железной дороге

Эвакуация пройдет сегодня днем. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця готовит эвакуационные рейсы для жителей городов рядом с линией разграничения.

Компания опубликовала расписание.

В Луганской области из Сватово и Рубежного сегодня днем ​​отправятся два эвакуационных поезда

В Донеччине два поезда отправятся из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Один эвакуационный рейс отправят сегодня из Одессы.

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"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.