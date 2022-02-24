Людей из городов возле линии разграничения эвакуируют по железной дороге

Укрзализныця готовит эвакуационные рейсы для жителей городов рядом с линией разграничения.
Компания опубликовала расписание.
В Луганской области из Сватово и Рубежного сегодня днем отправятся два эвакуационных поезда
В Донеччине два поезда отправятся из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.
Один эвакуационный рейс отправят сегодня из Одессы.
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"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
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