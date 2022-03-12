Людей эвакуировали из Бучи – оказывают первую помощь и питание

20 автобусов из Бучи, которыми эвакуировали людей, прибыли в Белогородку.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Людям оказывают первую помощь и предлагают питание", - написал Тимошенко.

Людей должны привезти в Киев.

Четвертый день идет эвакуация из Житомирского направления, сообщил глава Киевской обласной военной администрации Алексей Кулеба.

"Есть информация, что вошла колонна из Бучи, полно людей. Остальные колонны еще в пути, там нет связи. Люди могут переместиться в городские автобусы и добраться до вокзала. Мы готовы. У нас все по плану", - сказал, пишет "Сегодня".

Из оккупированных городов под Киевом удалось эвакуировать более тысячи человек.