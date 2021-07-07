Львовянин умер из-за попытки залезть в собственную квартиру

Из-за падения с третьего этажа мужчина погиб на месте. Фото: pixabay.com

Местный житель Львова погиб при попытке залезть в собственную квартиру.

Инцидент произошел 7 июля в полдень на ул. Лобачевского, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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У мужчины не было ключей и он через соседский балкон пытался попасть в свою квартиру. Однако не удержался и упал с третьего этажа. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

В Киеве с окна многоэтажки упал и погиб человек. От полученных травм неизвестный скончался на месте. Никто из соседей не узнал погибшего. На вид мужчине около 30 лет.