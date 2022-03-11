Луганщина вздрагивает от обстрелов: ситуация стабильно тяжелая

Луганщина продолжает содрогаться от обстрелов. Фото: kanaldom.tv

Луганщина продолжает содрогаться от обстрелов.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По состоянию на утро, 11 марта, в результате обстрелов в г. Рубежное сгорел частный дом и дом престарелых. Оккупанты повредили газопровод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетный удар по Луцку: сообщили о погибших

В Северодонецке загорелись четыре квартиры, обнаружили двоих раненых. Кроме этого, в результате обстрелов загорелся автомобиль и автостоянка.

В Кременной горел одноэтажный частный дом.

В Лисичанске загорелись две квартиры и обнаружили перебитый газопровод.

В Луганскую область направляются гуманитарные грузы с лекарствами, одеждой и продовольствием. Однако обстрелы российскими оккупантами там не прекращаются. В общем, ситуация в регионе остается стабильно тяжелой. Враг стреляет даже по больницам, в частности, детской областной.