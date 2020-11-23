"Луцкого террориста" Максима Кривоша отправили в психбольницу

Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу луцкого террориста Максима Кривоша Фото: rbc.ua

Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу луцкого террориста Максима Кривоша.

В июле террорист захватил автобус с пассажирами в центре города. В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого, пишет rbc.ua. Предыдущая амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша.

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Для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Учитывая это, суд решил поместить "террориста" во Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

Там в течение 2 месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию.16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

21 июля на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Мужчина представился правоохранителям Максимом Плохим, который является автором книги "Философия преступника", где он рассказывает о жизни за решеткой. О нем известно, что родился в России, живет в Украине. В прошлом отбыл 2 срока заключения за незаконное хранение и обращение с оружием, а также бандитизм и вымогательство. Вечером президент Зеленский выполнил требование Кривоша и обнародовал видеозапись с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Позже это видео было удалено. Через 12 ч. террорист освободил заложников и сдался полиции.