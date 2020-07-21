Луцкий террорист позвонил журналисту Бутусову

Журналист Бутусов рассказал о звонке луцкого террориста. Фото: apnews.com.ua

Террорист, взявший в заложники пассажиров и водителя автобуса в Луцке, позвонил главреду "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову.

Об этом написал сам журналист на своей странице в Facebook.

"Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно", - уточнил Юрий Бутусов.

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Бутусов рассказал, что террорист требует от журналистов распространения его условий и хочет, чтобы все они к нему приехали.

"Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе. Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников", - написал журналист.

Ранее стало известно, что в Луцке, на центральной площади, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Он также сообщил, что автобус заминирован. У преступника - большое количество оружия: гранаты и другое. Есть мина еще в одном людном месте города, которая сдетонирует, заявил он.