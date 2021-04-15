 
Ексклюзивы
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 432
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1053
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 405
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1233
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 585
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 846
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 504
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1674
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4446
Фото
Все фото
5
4
12
5
3
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
&quot;Лучший подарок&quot; – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
Избили и оставили траурные венки: &quot;покупатели&quot; фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Ищут на земле и с воздуха: 2-летний мальчик исчез из собственного двора
Ищут на земле и с воздуха: 2-летний мальчик исчез из собственного двора
Видео
Все видео
Грузовик с гробами умерших от Covid-19 не разминулся с микроавтобусом
Грузовик с гробами умерших от Covid-19 не разминулся с микроавтобусом
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Женщина справила нужду в коридоре школы и выложила в сеть видео
Женщина справила нужду в коридоре школы и выложила в сеть видео
Неизвестные "полатали" плохую дорогу слепками челюстей
Неизвестные "полатали" плохую дорогу слепками челюстей
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
1 Просмотров: 423
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1053
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 612
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1233
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 846
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 1026
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 13:10

"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
4

1 Комментировать

На Киевщине разыскали пропавшего 2-летнего Богдана Униченка
Фото: facebook.com/ Андрей Небытов
На Киевщине разыскали пропавшего 2-летнего Богдана Униченка
На Киевщине разыскали пропавшего 2-летнего Богдана Униченка
На Киевщине разыскали пропавшего 2-летнего Богдана Униченка

На Киевщине нашли 2-летнего Богдана Униченка.

Мальчик жив, с ним все хорошо, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события

"Внимание!!!! Нашли мальчика. Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска", - рассказал Небытов.

Подробности и где был мальчик - обещают сообщили позже.

14 апреля в селе Раговка на Киевщине с собственного двора исчез 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00. И сначала пыталась искать мальчика собственными силами, однако не нашла и около 21:00 обратилась в полицию. Его искали около 200 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 12078
Участница &quot;голой&quot; фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление
Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление 1 Просмотров: 11412
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 9135
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 43 Просмотров: 8055
Россия закрывает Керченский пролив
Россия закрывает Керченский пролив 1 Просмотров: 5310
Происшествия
Ломали банковские счета: в Польше поймали украинских хакеров
Ломали банковские счета: в Польше поймали украинских хакеров Просмотров: 45
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
В столице дети лазают по крышам и не дают покоя местным жителям
5
 Просмотров: 144
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
Как ищут пропавшего 2-летнего мальчика. Фото и видео с места события
12
 1 Просмотров: 792
Мужчине, который заминировал родителей Зеленского, объявили приговор
Мужчине, который заминировал родителей Зеленского, объявили приговор Просмотров: 270
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
5
 2 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
43
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
2
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Голосов: 46
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть