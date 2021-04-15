"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика

Фото: facebook.com/ Андрей Небытов

На Киевщине нашли 2-летнего Богдана Униченка.

Мальчик жив, с ним все хорошо, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

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"Внимание!!!! Нашли мальчика. Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска", - рассказал Небытов.

Подробности и где был мальчик - обещают сообщили позже.

14 апреля в селе Раговка на Киевщине с собственного двора исчез 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00. И сначала пыталась искать мальчика собственными силами, однако не нашла и около 21:00 обратилась в полицию. Его искали около 200 человек.