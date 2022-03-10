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четверг, 10 марта 2022 10:43

Спецтема: Война России против Украины

Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
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Фото: t.me/s/Pravda_Gerashchenko

Украинские военнослужащие нанесли удар по технике российских оккупантов в Броварском районе Киевской области.

Наши воины обстреляли колонну танков. Уничтожили первый и последний, после чего расстреливали и другие.

Небольшому количеству танков удалось скрыться в полях.

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"6 полк пока собираю, очень много потерь. Колонна попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Били артиллерия, танки, "байрактары", я так понимаю", - сказал один из оккупантов в разговоре с руководством.

Работали 72 бригада Вооруженных сил Украины и полк "Азов".

"Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров. В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне", – добавили в Главном управлении разведки Минобороны.

Как сообщили в "Азове", это произошло 9 марта днем. Работали по танковой колонне. Забрали документы оккупантов с телефонами родственников.

Во время боев близ Харькова ликвидировали Виталия Герасимова - российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

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