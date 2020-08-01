Ликвидация полтавского террориста: как вышли на подозреваемого

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Полицейские 9 дней искали на Полтавщине Романа Скрыпника, который вооружившись гранатой, взял в заложники полицейского. Местность региона "прочесывали" круглосуточно.

Параллельно с поисками проводились другие оперативно-следственные и превентивные меры. В частности все группы реагирования патрульной полиции в районах обращали внимание на неместных мужчин и оперативно реагировали на любую информацию людей о незнакомцах и подозрительных прохожих, сообщили в в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

Подозреваемого обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции Зеньковского отделения ночью 1 августа на окраине поселка Опошня. Обратили внимание на мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого полтавчанина, и реализовали меры по задержанию подозреваемого.

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"Начальник сектора реагирования патрульной полиции, действуя в соответствии с инструкцией и находясь в непосредственном контакте с преступником, держал ситуацию под контролем до прибытия спецподразделения. Поскольку жизни полицейского угрожала реальная опасность, потому что он угрожал гранатой, было принято решение о ликвидации подозреваемого", - пояснил глава областной полиции Иван Выговский.

В результате взрыва гранаты, которая была у подозреваемого, никто из полицейских не пострадал.

23 июля в Полтаве Роман Скрипник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать. В дальнейшем выехал за пределы города, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Его долго не могли поймать из-за хорошей военной подготовки, заявили в полиции. Также оказалось, что мужчина был ранее судим. 31 июля поиски Скрипника в Миргородском районе прекратили. А уже 1 августа стало известно, что его ликвидировали у поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.