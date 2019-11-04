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понедельник, 04 ноября 2019 12:06

"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот

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&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
В Одесской области нашли убитой пропавшую 14-летнюю Дарью Дробот с Суворовского района. Фото - od.npu.gov.ua

14-летняя Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе была изнасилована.

После этого ее зверски убили, сообщил в Facebook пользователь Игорь Александрович.

"Девочка была изнасилована и зверски убита! Там лица нет вообще! Убийца его в мясо превратил!" - написал он под постом о девушке.

В полиции пока информацию об изнасиловании не подтвердили. Как была убита девушка, также не сообщали.

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Убитая из благополучной семьи. Училась вместе с 15-летним парнем, которого задержали, в школе №71. Об этом стало известно в понедельник, 4 ноября, во время совещания в мэрии.

"Погибшая - ученица одесской школы №71 по улице Паустовского в Суворовском районе города. Не состояла на учете, была адекватной. Ситуация будет изучаться, сегодня специалисты выедут в школу, проверят, какая работа проводилась психологом. И проанализируют ситуацию в классе", - сказала заместитель директора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксаны Скебало.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил всем профильным подразделениям горсовета провести соответствующие проверки и продумать возможные превентивные меры.

14-летняя Дарья Дробот днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером об ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области.

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04
ноября

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