Лежала среди окурков рядом с собакой: патрульные спасли 1-месячного ребенка

В Днипре патрульные спасли новорожденную девочку, которая пребывала в ужасных условиях дома.

В квартире был беспорядок. На полу валялись окурки, шелуха от семечек и разный хлам. А рядом с 1-месячным ребенком на кровати лежала собака. Девочка была в грязной одежде. Ее мать - пьяная, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: facebook.com/dnipropolice В Днепре патрульные спасли новорожденную девочку, которая находилась в ужасных условиях дома

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"В полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что его родственница находится дома в состоянии алкогольного опьянения. Но волновался он не столько за женщину, сколько за маленького ребенка, который в тот момент находился с женщиной в квартире. Поэтому просил помощи полиции. Патрульные прибыли на место и увидели ужасную картину", - рассказали в полиции.

Автор: facebook.com/dnipropolice 1-месячная девочка была в грязной одежде, рядом на кровати лежал пес

На место вызвали врачей для проверки состояния здоровья ребенка.

Дальнейшей судьбой матери и ребенка будут заниматься инспекторы ювенальной превенции вместе с сотрудниками социальной службы.

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