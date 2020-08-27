Лежал в подсолнухах: пропавшего около месяца назад мужчину нашли мертвым

В поселке Широкое Криворожского района Днепропетровской области работники нашли в поле среди подсолнухов труп человека.
Умершим оказался пропавший 84-летний житель села Новоселовка, пишет one.kr.ua.
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По словам жены покойного, он ушел из дома около месяца назад и не вернулся.
Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Причины и обстоятельства смерти - устанавливаются.
В Киеве водитель экскаватора, выполнявший работу на ул. Берковецкой, ковшом выкопал тело мужчины. Было в черных полиэтиленовых пакетах и обмотано клейкой лентой. Выяснилось, это 38-летний охранник стоянки, который находился в розыске около 4 месяцев. Тогда он пошел на работу и не вернулся.
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