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четверг, 27 августа 2020 18:10

Лежал в подсолнухах: пропавшего около месяца назад мужчину нашли мертвым

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Лежал в подсолнухах: пропавшего около месяца назад мужчину нашли мертвым
На Днепропетровщине нашли мертвым 84-летнего мужчину, пропавшего около месяца назад. Фото: one.kr.ua

В поселке Широкое Криворожского района Днепропетровской области работники нашли в поле среди подсолнухов труп человека.

Умершим оказался пропавший 84-летний житель села Новоселовка, пишет one.kr.ua.

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По словам жены покойного, он ушел из дома около месяца назад и не вернулся.

Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Причины и обстоятельства смерти - устанавливаются.

В Киеве водитель экскаватора, выполнявший работу на ул. Берковецкой, ковшом выкопал тело мужчины. Было в черных полиэтиленовых пакетах и ​​обмотано клейкой лентой. Выяснилось, это 38-летний охранник стоянки, который находился в розыске около 4 месяцев. Тогда он пошел на работу и не вернулся.

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Дата
27
августа

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