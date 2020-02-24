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понедельник, 24 февраля 2020 07:31

Лежал на кухне с пистолетом в руке: новые подробности гибели бизнесмена Старицкого

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Лежал на кухне с пистолетом в руке: новые подробности гибели бизнесмена Старицкого
Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом. Дело расследуют как умышленное убийство. Фото: Информатор

В гибели медиаменеджерера Сергея Старицкого есть несколько признаков, которые указывают, что это не было самоубийство.

А к убийству может быть причастен бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

По словам собеседника, труп лежал на кухне. Пуля вошла под глаз. Но на лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов - обожженная кожа, пороховые газы, отпечаток среза ствола (штанцмарка).

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Пистолет был зажат в руке Старицкого, хотя при падении с высоты человеческого роста он должен был выпасть. По словам информатора, Кожара, у которого в крови было зафиксировано 2:25 промилле алкоголя, якобы мог намеренно или ненамеренно застрелить медиаменеджера. А потом испугаться и исказить картину преступления, вложив пистолет жертве в руку.

Уточняется, что есть свидетельства о пьяных выходках со стороны эксминистра: стрельба в воздух, во дворе, из окна.

Сергея Старицкого нашли с огнестрельным ранением головы в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары вечером 21 февраля. Известно, что оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одна из участниц застолья сообщила, что компания выпивала с 15:00. После этого женщина пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на ексглаву МИД. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

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