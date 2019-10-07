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понедельник, 07 октября 2019 14:09

Летел с переворотом: показали видео аварии, в которой погиб 14-летний парень

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Летел с переворотом: показали видео аварии, в которой погиб 14-летний парень
В Запорожье 15-летний парень устроил смертельную аварию. Фото - ГСЧС

Видеорегистратор снял столкновения автомобилей на ул. Чумаченко в Запорожье, во время которого погиб 14-летний парень.

На видео видно, как легковой Hyundai вынесло на встречную полосу. Там он врезался в Lanos. После того полетел дорогой и несколько раз перевернулся.

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Также видно, что водитель Lanos ехал довольно медленно и осторожно.

Авария произошла 6 октября. 15-летний парень взял без разрешения родительское авто Hyundai, чтобы покататься с друзьями. Кроме него теперь в больнице на год младший товарищ. Еще один 14-летний пассажир погиб. Также травмы получил 36-летний водитель Lanos.

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07
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