Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту

Фото: dp.informator.ua

В Днипре Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч. врезался в фонарный столб. Авто разорвало на части. Водитель погиб на месте. Его пассажир с многочисленными травмами - в больнице.

Авария произошла на левом берегу на съезде с Кайдацкого моста около 23:00 23 сентября, пишет Информатор.

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По словам полиции, Chevrolet ехал по Кайдацкому мосту в направлении левого берега. Не доезжая до перекрестка с улицей Высоцкого, влетел в фонарный столб.

Причины аварии устанавливают следователи.

При выезде из Черткова Тернопольской области произошла смертельная авария. 28-летний мужчина за рулем "ВАЗ-2109" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАN. Удар был такой силы, что от "девятки" почти ничего не осталось. Ее водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.