"Лесные" сделки. Разоблачили схему хищения и экспорта древесины

Злоумышленники успели вывезти продукции на более 14 млн гривен.

Злоумышленники из Новоград-Волынского организовали схему хищения древесины.

Один скупал в государственных и коммунальных заведениях неучтенную древесину. Второй, владелец деревообрабатывающего предприятия, был ответственен за производство древесного угля, сообщили в пресс-центре СБУ.

Легализовали лесоматериалы через ряд предприятий, оформленных на бездомных. В дальнейшем продукцию экспортировали в ЕС. Злоумышленники успели вывезти продукции на более 14 млн гривен.

Правоохранители проверяют на причастность к схеме должностных лиц лесной отрасли региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рубить леса в Карпатах запретили

"В рамках открытого уголовного производства состоялось 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает сделки", сообщили в ведомстве .

Служба безопасности блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины и предупредила миллионные убытки экономике государства.