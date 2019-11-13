"Лесные" сделки. Разоблачили схему хищения и экспорта древесины

 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1341
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 639
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 324
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3447
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 522
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 315
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1170
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2925
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 882
Фото
Все фото
5
4
9
8
5
Сломанные ноги и многочисленные раны: в здании полиции на работников обвалился потолок
Сломанные ноги и многочисленные раны: в здании полиции на работников обвалился потолок
Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей
Легковушки сошлись в смертельном столкновении. Среди погибших - 2 детей
В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход
В Киеве Logan столкнул с дороги Lexus: погибла пешеход
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии
Водитель &quot;потерял&quot; 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Водитель "потерял" 35-летнего пассажира. Он умер в больнице
Видео
Все видео
В Израильском городе взорвалась ракета
В Израильском городе взорвалась ракета
В Киеве поиздевались над мужчиной, который заснул на остановке
В Киеве поиздевались над мужчиной, который заснул на остановке
Девушки устроили жестокую драку посреди улицы. Видео выложили в сеть
Девушки устроили жестокую драку посреди улицы. Видео выложили в сеть
Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве
Lexus снес пешеходов: видео смертельной аварии в Киеве
Под Киевом маршрутка после удара влетела во двор: показали видео
Под Киевом маршрутка после удара влетела во двор: показали видео
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 324
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1251
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3861
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2115
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 747
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 02:41

"Лесные" сделки. Разоблачили схему хищения и экспорта древесины

  Комментировать
&quot;Лесные&quot; сделки. Разоблачили схему хищения и экспорта древесины
Злоумышленники успели вывезти продукции на более 14 млн гривен.

Злоумышленники из Новоград-Волынского организовали схему хищения древесины.

Один скупал в государственных и коммунальных заведениях неучтенную древесину. Второй, владелец деревообрабатывающего предприятия, был ответственен за производство древесного угля, сообщили в пресс-центре СБУ.

Легализовали лесоматериалы через ряд предприятий, оформленных на бездомных. В дальнейшем продукцию экспортировали в ЕС. Злоумышленники успели вывезти продукции на более 14 млн гривен.

Правоохранители проверяют на причастность к схеме должностных лиц лесной отрасли региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рубить леса в Карпатах запретили

"В рамках открытого уголовного производства состоялось 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает сделки", сообщили в ведомстве .

Служба безопасности блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины и предупредила миллионные убытки экономике государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Лесные" сделки. Разоблачили схему хищения и экспорта древесины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 16551
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 27 Просмотров: 14050
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 10422
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 9657
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 9261
Происшествия
В Харькове "заминировали" полсотни объектов
В Харькове "заминировали" полсотни объектов Просмотров: 54
Подростки избили охранника супермаркета из-за замечания
Подростки избили охранника супермаркета из-за замечания Просмотров: 621
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 3195
14-летняя школьница избавилась от ребенка насильника
14-летняя школьница избавилась от ребенка насильника Просмотров: 4167
В Польше в холодильной камере нашли тела украинцев
В Польше в холодильной камере нашли тела украинцев Просмотров: 5058
Больше всего комментируют
27
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
6
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 890
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua