Лесной пожар перекинулся на село: что известно

Фото: kh.dsns.gov.ua

2 сентября на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области возник лесной пожар на площади 400 га. Из них 100 га верхового пожара.

Загорелось между населенными пунктами Горобовка и Гряниковка Двуречанского района. Из-за порывов ветра пламя перекинулось на деревню. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Огонь перекинулся на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовки, граничащей с лесом. В результате пожара уничтожено 8 жилых домов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что людей эвакуируют из опасной зоны.

8 дней тушили пожар спасатели Луганщины. Тогда загорелось возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.