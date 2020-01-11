Лесник застрелил браконьера

На Херсонщине лесник застрелил 39-летнего мужчину, который рубил лес. Фото - agronews.ua

В лесничестве в с. Малые Копани Голопристанского района Херсонской области застрелили 39-летнего мужчину.

По подозрению в убийстве задержали лесника, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам мужчины, на территории лесничества он заметил четырех неизвестных, которые незаконно рубили лес. Лесник выстрелил вверх из охотничьего нарезного оружия. После чего один из неизвестных сел в автомобиль и якобы пытался наехать на лесника. Поэтому последний выстрелил по машине. Пуля попала водителю в грудь, он скончался на месте", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство при превышении пределов необходимой самообороны". Также установили личности трех мужчин, которые были вместе с пострадавшим. Все они местные жители. По факту незаконной порубки деревьев полиция также открыла уголовное производство.

На Черниговщине браконьер стрелял из ружья и бросался с ножом на лесников. Это произошло в лесу между селами Иржавец и Адамовка Носовского района, где лесники нашли спрятанную тушу косули.