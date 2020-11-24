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вторник, 24 ноября 2020 09:52

Легковушку зажало между 2 грузовиками: первые подробности трагедии на дороге

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Утром 24 ноября на дороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка в Уманском районе Черкасской области произошла смертельная авария.

Легковушку Daewoo Lanos зажало между 2 грузовиками Scania и Mercedes. По предварительной информации, погибли 2 человека, среди которых ребенок, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: t.me/dsns_telegram
  Вблизи Умани Daewoo Lanos зажало между грузовиками Scania и Mercede. Погибли два человека, среди которых ребенок
Вблизи Умани Daewoo Lanos зажало между грузовиками Scania и Mercede. Погибли два человека, среди которых ребенок

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"На месте происшествия работает дежурный караул Уманской пожарно-спасательной части. Проводятся работы по разрезанию поврежденного автомобиля и установлению количества людей, которые на время столкновения находились в салоне легковушки", - сказано в сообщении.

Подробности трагедии будут известны позже.

Вблизи поселка Вишневец Збаражского района на Тернопольщине не разминулись 2 грузовика и Audi. Легковушку зажало и раздавило между грузовиками. Погибших нет.

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24
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