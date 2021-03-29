Легковушку занесло на повороте и отбросило в фургон: много пострадавших

В Черновицкой области в столкновении двух авто погиб 20-летний мужчина. Еще 4 пострадали.

Авария произошла 28 марта в селе Недобоевцы Днестровского района. Opel Astra протаранил Fiat Ducato, сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

"22-летний водитель Opel Astra совершал поворот и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого был 31-летний житель Хмельницкой области. В ДТП пострадали водитель Opel Astra и 4 его пассажиров в возрасте от 14 до 27 лет. Во время оказания медицинской помощи скончался 20-летний пассажир автомобиля ", - сказано в сообщении.

Автор: cv.npu.gov.ua 20-летний мужчина не выжил

Автор: cv.npu.gov.ua Еще четверо пострадали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии

В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП.