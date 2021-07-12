Легковушку с 9 пассажирами сплющило об асфальт

Фото: dtp.kiev.ua

Возле села Ревне Бориспольского района Киевской области произошла смертельная авария. Погибли два человека, в том числе 7-летний ребенок.

Трагедия произошла в 21:20 11 июля. Люди возвращались домой после купания. Сели в легковушку Volkswagen Golf в десятерых - шесть взрослых и четверо детей, передает dtp.kiev.ua.

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Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина перевернулась. Людей с изувеченного авто доставали спасатели. Один взрослый и один ребенок погибли на месте. Еще трое пассажиров получили травмы, один из них - в критическом состоянии.

С начала 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий в Украине увеличилась на 22%. Всего с 1 января до конца мая произошло около 70 тыс. аварий. Около 3% из них привели к смертельным случаям, еще 10 тыс. пострадавших попали в больницу с травмами. Резкое увеличение нарушений связано с завершением локдауна. Граждане, которые остались без работы, идут устраиваться в такси и службы доставки.