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понедельник, 12 июля 2021 07:29

Легковушку с 9 пассажирами сплющило об асфальт
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Под Киевом произошла смертельная авария
Фото: dtp.kiev.ua
Под Киевом произошла смертельная авария
Под Киевом произошла смертельная авария
Под Киевом произошла смертельная авария
Под Киевом произошла смертельная авария

Возле села Ревне Бориспольского района Киевской области произошла смертельная авария. Погибли два человека, в том числе 7-летний ребенок.

Трагедия произошла в 21:20 11 июля. Люди возвращались домой после купания. Сели в легковушку Volkswagen Golf в десятерых - шесть взрослых и четверо детей, передает dtp.kiev.ua.

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Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина перевернулась. Людей с изувеченного авто доставали спасатели. Один взрослый и один ребенок погибли на месте. Еще трое пассажиров получили травмы, один из них - в критическом состоянии.

С начала 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий в Украине увеличилась на 22%. Всего с 1 января до конца мая произошло около 70 тыс. аварий. Около 3% из них привели к смертельным случаям, еще 10 тыс. пострадавших попали в больницу с травмами.

Резкое увеличение нарушений связано с завершением локдауна. Граждане, которые остались без работы, идут устраиваться в такси и службы доставки.

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Дата
12
июля

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