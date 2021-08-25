Легковушки влетели друг в друга и вспыхнули: есть погибшие

На Львовщине столкнулись две легковушки. Три человека погибли, шестеро травмувалия.

Авария произошла 24 августа около 23:00 в селе Попели Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав", сообщают в ДСНС.

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После удара одна из машин загорелась. Среди погибших был ребенок 2005 года рождения. Еще один ребенок на год старше пострадал. Всех травмированных госпитализировали.

В Запорожской области на автодороге Харьков - Симферополь столкнулись две легковушки. Авария произошла около 04:00 20 августа между селами Высокое и Радостное Михайловского района.

Погибли четыре человека, среди них двое детей до восьми лет. Еще двое пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивают как средней тяжести.