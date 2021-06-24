Легковушки после столкновения вылетели в кювет: показали последствия роковой поездки

Фото: rv.npu.gov.ua

24 мая около 04:30 возле села Заря в Ровенской области столкнулись Renault Megane и Mercedes-Benz E 200. От удара транспортные средства вылетели в кювет.

Один человек погиб, еще четверо травмированы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"36-летняя жительница Николаевской области за рулем Renault по неустановленным пока причинам выехала на полосу встречного движения. Там столкнулась с автомобилем Mercedes под управлением 45-летнего жителя Львовщины. В результате ДТП погибла 53-летняя пассажирка автомобиля Renault, жительница Николаевской области. А также травмы получили еще двое пассажиров этой же легковушки. Кроме того, пострадали оба водителя. Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства смертельной ДТП устанавливаются.

В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КІА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась. Уцелел только водитель KIA. Его зажало в авто. 44-летнего мужчину с помощью специальных инструментов доставали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего.