Легковушка занесло под грузовик на скользкой дороге

Неподалеку Новоселовки под Черниговом столкнулись грузовик DAF и ВАЗ 11 декабря около 1:00. Вследствие ДТП 33-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водителя авто и 2 детей 5 и 3 лет госпитализировали.

Вероятно, причиной аварии стала гололедица, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: cn.npu.gov.ua Под Черниговом столкнулись грузовик DAF и ВАЗ

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"51-летний водитель грузовика ехал из Чернигова в Мену. На дороге он столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 26-летнего черниговца. Он двигался навстречу в направлении Чернигова. Вероятно, из-за гололеда легковушку начало заносить, и он столкнулся с грузовиком", - рассказали полицейские.

Автор: cn.npu.gov.ua 33-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водителя авто и детей 5 и 3 лет госпитализировали

Следователи открыли уголовное производство, назначили экспертизы. Виновника аварии могут посадить на 8 лет.

Вблизи села Грабовцы Барского района Винницкой области Mitsubishi Colt влетел в дерево. Погибли двое пассажиров 27 и 28 лет. 50-летний водитель и 7-летний мальчик попали в больницу.