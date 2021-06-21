Легковушка залетел под грузовик, есть погибшие

На трассе Одесса - Николаев в понедельник, 21 июня, легковушка Chery Tiggo влетела под грузовик с цистерной.
Авария произошла на 89 км автодороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевском районе, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Telegram канал Одесса Info.
Удар был настолько мощным, что у грузовика выбило переднюю ось. После столкновения с грузовиком Chery выбросило на проезжую часть, где она столкнулась с еще одним автомобилем.
Водитель Chery и пассажир погибли на месте происшествия, однако информация о жертвах еще уточняется. В больницу были доставлены пятеро пострадавших, в том числе двое детей в возрасте 8 и 15 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля: кадры смертельного пике
По предварительным данным, водитель Chery заснул за рулем.
В Черкассах KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Audi A4. Водитель последнего и пассажир КИА погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.
Комментарии