Легковушка влетела в трамвайную остановку: первые подробности и фото

Фото: odessa.online

В Одессе автомобиль "Жигули" протаранил ограждение трамвайной остановки. В ДТП пострадали 2 человека.

Авария произошла 30 июня около 23:00 в Приморском районе города. "ВАЗ" влетел в трамвайную остановку на 2-й станции Фонтанской дороги. Как выяснилось, во время поворота с улицы Канатной на проспект Гагарина водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу и улетел в ограждение остановки, сообщает odessa.online.

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На момент аварии на остановке были люди, которые ожидали общественный транспорт. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка. Также травмы получил пассажир автомобиля. Их забрали медики "скорой".

Водителя "ВАЗа" направили на освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

В Кривом Роге Днепропетровской области водитель автомобиля Geely не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. В результате аварии травмы получили 26-летняя женщина и 59-летний мужчина.