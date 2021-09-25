Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения

Фото: dp.dsns.gov.ua

25 сентября примерно в 00:36 на просп. Гагарина в Днепре Mitsubishi Еvolution влетел в мусоровоз MAЗ.

Погибла 20-летняя пассажирка легковушки. Еще двое и водитель - травмированы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с мусоровозом. Водителя и трех пассажиров легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины. Чрезвычайники срезали передние и задние двери, центральные стойки автомобиля и рулевую колонку, деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врезался в колонну на светофоре: подробности смертельной аварии с четырьмя авто

Пострадавших мужчин и женщину госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

Водитель и пассажир автомобиля МАЗ не пострадали.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

На трассе неподалеку от села Приходьки в Пирятинском районе Полтавской легковушка выехала на встречную полосу и на скорости влетела грузовик. Водитель и трое пассажиров от полученных травм скончались еще до прибытия скорой. Их тела из смятой машины доставали спасатели.