Легковушка влетела под припаркованный грузовик

На улице Базовой в Авангарде под Одессой 22-летний киевлянин не справился с управлением Dacia Sandero и въехал в припаркованный на обочине грузовик.

От удара серьезные травмы получила пассажирка водителя - 59-летняя одесситка. В больницу пострадавшую не довезли: женщина умерла в "скорой", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Под Одессой 22-летний водитель Dacia sandero и въехал в припаркованный на обочине грузовик. Погибла 59-летняя пассажирка авто

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Следователи открыли уголовное производство. Назначен ряд экспертиз.

Задержанного могут посадить на 8 лет.

Вблизи Борисполя Киевской области, на трассе Киев - Харьков, автомобиль Chery Amulet влетел под припаркованную на обочине фуру. Погибли 2 человека. Также в легковушке на заднем сиденье была собака, в аварии она не пострадала.