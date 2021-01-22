Легковушка в лоб протаранила автобус: четверо пострадавших

На Львовщине в столкновении легковушки и автобуса пострадали 4 человека.

Авария произошла 21 января в городе Сосновка Червоноградского района. Трое из пострадавших - пассажиры автобуса, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: facebook.com/MVS.LVIV/

"Водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Isuzu, за рулем которого находился местный 28-летний житель. В результате ДТП 36-летний водитель легковушки, а также пассажиры автобуса в возрасте 17 38 и 46 лет получили травмы, были доставлены в больницу. Все пострадавшие - местные жители", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

24 октября в Ровно на ул. Черновола на выезде из города произошло ДТП с участием маршрутки. 1 человек погиб, семеро травмировались.