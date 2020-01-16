Легковушка столкнула с дороги маршрутку с пассажирами: первые подробности

Фото: rv.npu.gov.ua

Неподалеку Вараша в Володимирецком районе Ровенской области столкнулись BMW 730 и маршрутка сообщением "Владимирец-Вараш". Микроавтобус, в салоне которого находилось около 10 пассажиров, отбросило в кювет и он перевернулся на крышу. Травмированы 7 человек.

Авария произошла 15 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"25-летний водитель автомобиля BMW 730, житель села Большой Жолудск, на скорости не справился с управлением и столкнулся с маршруткой, которая двигалась в попутном направлении. Объяснил, его подрезал другой автомобиль. От удара с маршруткой BMW также выбросило с дороги", - рассказали в полиции.

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За рулем микроавтобуса был 59-летний житель села Берестовка. Все пострадавшие пассажиры - жители Владимирецкого района и Вараша. Из них троих госпитализировали в травматологическое отделение. У 45-летнего жителя Вараша и 23-летнего жителя села Кидры - закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, вывих шейного позвонка и бедра, ушибы и ссадины. 47-летняя жительница села Берестовка имеет забой плеча, грудного отдела и перелом шейных позвонков.

Оба водителя были трезвы. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

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