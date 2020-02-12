Легковушка слетела с моста в реку. Погибла 19-летняя пассажир

В Днепропетровской области автомобиль Renault Megane упал в реку. Погибла 19-летняя пассажирка. Фото - скриншот

Вечером 11 февраля во Верхнеднепровске Днепропетровской области автомобиль Renault Megane с узкого моста упал в канал реки Самоткань.

Погибла 19-летняя пассажир авто, 50-летнего водителя спасли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Тело пассажира спасатели вытащили из воды и передали судмедэкспертам. Водителя достали из воды с помощью спасательного круга и передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В пруду возле с. Вишневое Пятихатского района Днепропетровской области утонул внедорожник Toyota Land Cruiser. Погибли 36-летние жена, муж и их 14-летняя дочь. Также в салоне была 37-летняя женщина.