Легковушка слетела с дороги и сгорела дотла: показали кадры смертельной аварии

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5 октября близ села Краснопилка Гайсинского района Винницкой области Daewoo вспыхнул после столкновения с деревом.

67-летний водитель из Ладыжина погиб. Пассажир в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель Daewoo не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом и загорелся. От травм водитель погиб на месте. 50-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали", - рассказали в полиции.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают следователи. Назначили ряд экспертиз.

В Дергачевском районе Харьковской области 29-летний водитель Volkswagen CC на скорости врезался в билборд. От удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.