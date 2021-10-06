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среда, 06 октября 2021 14:03

Легковушка слетела с дороги и сгорела дотла: показали кадры смертельной аварии
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В Винницкой области Daewoo вспыхнул после столкновения с деревом. 67-летний водитель погиб. Его 50-летний пассажир - в больнице
Фото: vn.npu.gov.ua
В Винницкой области Daewoo вспыхнул после столкновения с деревом. 67-летний водитель погиб. Его 50-летний пассажир - в больнице
В Винницкой области Daewoo вспыхнул после столкновения с деревом. 67-летний водитель погиб. Его 50-летний пассажир - в больнице

5 октября близ села Краснопилка Гайсинского района Винницкой области Daewoo вспыхнул после столкновения с деревом.

67-летний водитель из Ладыжина погиб. Пассажир в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель Daewoo не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом и загорелся. От травм водитель погиб на месте. 50-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали", - рассказали в полиции.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают следователи. Назначили ряд экспертиз.

В Дергачевском районе Харьковской области 29-летний водитель Volkswagen CC на скорости врезался в билборд.

От удара легковушка загорелась. Водитель погиб на месте.

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