Легковушка сбила женщину с дочерьми на переходе

16 октября в 12:40 по улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове 73-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 35-летнюю женщину и ее дочерей 3 и 5 лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харькове 73-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил 35-летнюю женщину и ее дочерей 3 и 5 лет

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автор: Х.Салтовка Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу

Как сообщили очевидцы в городских Telegram-каналах, женщина лежала посреди дороги в крови, одну девочку отбросило на бордюр, вторая отделалась легкими ушибами.

В центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской произошла авария на пешеходном переходе. Водитель на внедорожнике Mazda сбила женщину. Мать чудом успела оттолкнуть ребенка.