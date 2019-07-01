Легковушка протаранила столб и вылетела в кювет: никто не выжил

На Николаевщине произошла смертельное авария, погибли 2 человека. Фото - mk.npu.gov.ua

1 июля около 03:00 возле села Тузлы Николаевской области произошла смертельная авария.

Водитель автомобиля Nissan Primera, 41 год, не справился с управлением, врезался в столб и перевернулся в кювет. Погиб на месте вместе со своим пассажиром, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства автокрушения. Продолжаются первоочередные следственные действия.

На одной из трасс под Запорожьем произошло лобовое столкновение легковушек. В результате аварии погибли 2 человека, еще шестеро получили травмы.