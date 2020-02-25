Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения

 
Ексклюзивы
1/5
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 360
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 936
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1485
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4401
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1926
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1962
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5076
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 990
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1782
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
5
3
3
4
7
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
Национальный парк охватило адское пламя
Национальный парк охватило адское пламя
Ветер разрушил палаточный городок военных
Ветер разрушил палаточный городок военных
Целью была семья бизнесмена: новые подробности перестрелки в Днепре
Целью была семья бизнесмена: новые подробности перестрелки в Днепре
Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке
Ранения ног и шеи: первые подробности перестрелки на остановке
Видео
Все видео
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1836
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1962
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1152
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2394
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
вторник, 25 февраля 2020 10:26

Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения

  Комментировать

25 февраля в 6:13 в Кривом Роге Mitsubishi Carisma пробила ограждение моста и повисла над рекой Саксагань.

Авария произошла на улице Сичеславского в Покровском района города, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua
  В Кривом Роге легковушка Mitsubishi Carisma пробила ограждение моста и повисла над рекой Саксагань
В Кривом Роге легковушка Mitsubishi Carisma пробила ограждение моста и повисла над рекой Саксагань

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без тормозов: Поезд завис над рекой

"Водитель легковушки не справился с управлением, столкнулся с ограждением моста через реку Саксагань. В результате чего автомобиль завис на мосту. Спасатели с помощью троса и лебедки от пожарного автомобиля МАЗ вытащили транспортное средство на дорогу", - сказано в сообщении.

Автор: dp.dsns.gov.ua
  Спасатели вытащили авто с помощью лебедки от пожарного грузовика. Пострадавших нет
Спасатели вытащили авто с помощью лебедки от пожарного грузовика. Пострадавших нет

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Киеве на Северном мосту автобус протаранил отбойник и завис над рекой. Много пострадавших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 30134
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 29522
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 24247
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 18270
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18090
Происшествия
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
5
 Просмотров: 72
Национальный парк охватило адское пламя
Национальный парк охватило адское пламя
3
 Просмотров: 108
Ветер разрушил палаточный городок военных
Ветер разрушил палаточный городок военных
3
 Просмотров: 1260
Стрельба в Днепре: на потерпевших напали на глазах у полицейских
Стрельба в Днепре: на потерпевших напали на глазах у полицейских Просмотров: 1440
Гибель Старицкого: товарищ рассказал о последних часах жизни бизнесмена
Гибель Старицкого: товарищ рассказал о последних часах жизни бизнесмена Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
15
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
4
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 133
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua