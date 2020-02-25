Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения

25 февраля в 6:13 в Кривом Роге Mitsubishi Carisma пробила ограждение моста и повисла над рекой Саксагань.

Авария произошла на улице Сичеславского в Покровском района города, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua В Кривом Роге легковушка Mitsubishi Carisma пробила ограждение моста и повисла над рекой Саксагань

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"Водитель легковушки не справился с управлением, столкнулся с ограждением моста через реку Саксагань. В результате чего автомобиль завис на мосту. Спасатели с помощью троса и лебедки от пожарного автомобиля МАЗ вытащили транспортное средство на дорогу", - сказано в сообщении.

Автор: dp.dsns.gov.ua Спасатели вытащили авто с помощью лебедки от пожарного грузовика. Пострадавших нет

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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