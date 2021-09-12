Легковушка после аварии влетела в пруд. Есть погибший

В Хмельницкой области Ford Focus после ДТП съехал с дороги в пруд и утонул. Погиб пассажир. Фото: ye.ua

Вблизи села Приворотье Второе в Хмельницкой области Ford Focus после ДТП съехал с дороги в пруд и утонул. В салоне было трое мужчин. Один погиб.

Трагедия произошла 11 сентября около 17:30, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям области.

"Автомобиль находился на расстоянии около 5 метров от берега и на глубине 3 метра. На момент аварии в машине были три человека - 38-летний водитель и двое пассажиров. Когда машина слетела в воду - водитель выбрался наружу. Еще одного 38-летнего пассажира спас свидетель аварии", - рассказали в пресс-службе.

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Водолазы спустились на дно водоема, присоединили тросы к авто, после чего его вытащил кран. В салоне обнаружили тело погибшего.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

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