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понедельник, 17 августа 2020 14:32

Легковушка и автобус попали в смертельную аварию
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На автодороге Киев-Чоп в лоб столкнулись Renault Scenic и рейсовый автобус «Эталон». Один человек погиб. Еще 3 травмированы
Фото: facebook.com/MVS.LVIV
На автодороге Киев-Чоп в лоб столкнулись Renault Scenic и рейсовый автобус «Эталон». Один человек погиб. Еще 3 травмированы
На автодороге Киев-Чоп в лоб столкнулись Renault Scenic и рейсовый автобус «Эталон». Один человек погиб. Еще 3 травмированы
На автодороге Киев-Чоп в лоб столкнулись Renault Scenic и рейсовый автобус «Эталон». Один человек погиб. Еще 3 травмированы
На автодороге Киев-Чоп в лоб столкнулись Renault Scenic и рейсовый автобус «Эталон». Один человек погиб. Еще 3 травмированы

17 августа в 7:50 на автодороге Киев - Чоп в селе Нагорное Сколивского района на Львовщине в лоб столкнулись Renault Scenic и рейсовый автобус "Эталон".

Погибла 59-летняя пассажирка легковушки, водителя и еще 2 пассажиров - женщину и мужчину - с травмами госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"63-летний водитель легковушки, житель Тернопольской области, на скорости не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там столкнулся с рейсовым автобусом "Эталон". Автобус, за рулем которого был 34-летний житель города Сколе, курсировал на маршруту Стрый - Маткив", - сказано в сообщении.

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На момент аварии в автобусе находились 22 пассажира - к счастью, никто из них не пострадал. Диагнозы искалеченных водителя и пассажиров легковушки уточняются.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

На трассе Киев - Одесса в смертельном столкновении сошлись 2 пассажирских автобуса. Авария произошла в Благовещенском районе Кировоградской области. 2 человека погибли, еще 12 - травмированы.

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