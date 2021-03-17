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среда, 17 марта 2021 17:46

Легковой автомобиль, который вез вакцины, попал в ДТП: есть пострадавшие
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В Тернополе в столкновении двух авто пострадали три человека.

Авария произошла 7 марта около полудня на улице Микулинецкой. В одну из легковушек въехало другое авто, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"Автомобиль марки Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем Ford", - говорится в сообщении.

Пострадали три человека
Фото: tp.npu.gov.ua
В авто были вакцины от Covid-19
Пострадали три человека

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Известно, что автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучач. Он вез вакцину от Covid-19. На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

В ночь на 15 марта в Киеве произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель Toyota врезался в автомобиль Skoda, водитель и пассажир которого погибли на месте.

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