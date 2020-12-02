Лечили по телефону: от коронавируса умер 12-летний мальчик

В Киеве от коронавируса умер 12-летний мальчик. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В столичном Охмадете от коронавируса умер 12-летний Алексей Чижов.

Его семейный врач по телефону лечил от ангины, пишет "Главком".

"Сначала был налет в горле. Семейный врач по телефону поставила диагноз - ангина", - рассказали родные ребенка.

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Отмечается, что в больницу Алексей попал уже в тяжелом состоянии.

"Завтра состоятся похороны. 5 лет назад мать похоронила мужа, теперь сына", - говорят родственники.

В Кировоградской области жертвой коронавируса стала 11-месячная девочка из села Захаровка Новоукраинского района. Долгое время ее лечили от бронхита, но состояние ухудшалось. Эксперты выясняют, почему болезнь протекала так тяжело.