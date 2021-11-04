Лаврские попы напали на журналистов

Горела мастерская по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры. Фото: twitter.com/vikasogi

Священники Киево-Печерской лавры бросились на журналиста, чтобы тот не снимал пожар.

Так поступили в ответ на просьбу прокомментировать возгорание. Соответствующие видео распространили в Telegram-каналах.

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На опубликованных кадрах видно, как мужчина снимает пожар. В этот момент к нему подходит священник и просит уйти, второй - закрывает объектив.

В результате между мужчинами возникла перепалка. Журналист якобы обратился в полицию.

В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве произошел пожар 4 ноября в 13.45. Огонь перекинулся на кровлю. В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. В 14:45 спасатели ликвидировали возгорание. Его причины устанавливают эксперты и следователи.