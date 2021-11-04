Лаврские попы напали на журналистов

Священники Киево-Печерской лавры бросились на журналиста, чтобы тот не снимал пожар.
Так поступили в ответ на просьбу прокомментировать возгорание. Соответствующие видео распространили в Telegram-каналах.
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На опубликованных кадрах видно, как мужчина снимает пожар. В этот момент к нему подходит священник и просит уйти, второй - закрывает объектив.
В результате между мужчинами возникла перепалка. Журналист якобы обратился в полицию.
В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве произошел пожар 4 ноября в 13.45.
Огонь перекинулся на кровлю. В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв.
В 14:45 спасатели ликвидировали возгорание. Его причины устанавливают эксперты и следователи.
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